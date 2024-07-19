Üye Girişi
Haberler

Jandarma, unutulan çantayı sahibine teslim etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa Beldesinde jandarma ekipleri, devriye esnasında parkta bir çanta buldu. İçerisinde para ve ziynet eşyası bulunan kol çantasının S.Y isimli kadına ait olduğunu belirleyen ekipler, sahibine ulaşarak, çantayı eksiksiz teslim etti.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa Beldesinde jandarma ekipleri, devriye esnasında parkta bir çanta buldu. İçerisinde para ve ziynet eşyası bulunan kol çantasının S.Y isimli kadına ait olduğunu belirleyen ekipler, sahibine ulaşarak, çantayı eksiksiz teslim etti.

Abdipaşa Beldesi'nde devriye atan jandarma ekipleri, Abdipaşa Parkı'nda unutulmuş bir çanta buldu. Çanta içerisinde 10 bin TL nakit para, ziynet eşyası, kredi kartları, cep telefonu gibi değerli eşyaların bulunduğunu gören ekipler, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Bir süre sonra çantanın sahibini tespit eden ekipler, kol çantasının 52 yaşındaki S.Y. isimli kadına ait olduğu belirledi.

İletişime geçtikleri kadını karakola davet eden ekipler, tutanak karşılığında çantayı teslim etti. S.Y'nin yaz tatili nedeniyle rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastane dönüşünde ise aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek ve dinlenmek için parkta oturduğu ve bir süre sonra ise çantasını parkta unutarak, evine gittiği öğrenildi.

Evde çantasının olmadığını fark eden S.Y'nin hemen çantayı aramaya başladığı ve bulamadığı öğrenildi. Çantanın bulunmasından umudunu kesen S.Y., jandarma ekiplerinin kendisine ulaşması ile büyük sevinç yaşadı.

Jandarmanın daveti üzerine karakola giden S.Y, jandarma ekiplerine teşekkür etti. M.K, "Baba ocağına tatile geldim. Rahatsızlanınca hastaneye gittim. Hastaneden sonra ise çarşıya geçtim. Yorulunca parka oturup soluklanmak istedim. Hem sıcak, hem rahatsızlığım hem de yorgunluğun etkisiyle çantamı parkta unutmuşum. Çantamı kaybettiğimi fark edince aramaya başladım. Umudumu kestiğim anda jandarmadan haber aldım. Jandarma ekiplerimizin her zaman yanımızda olduğunu bilmek bize güven veriyor. Çantanın içindeki değerli eşyaların eksiksiz olması bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Abdipaşa Jandarma Bartın 3.Sayfa Güncel Haberler

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında?
KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title