Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Denizli'de Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yıl Dönümü Denizli'de Kutlandı
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Denizli'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında motorize ekipler ve esnaf kuryeler konvoy oluşturdu. Etkinlik, Seyir Tepesi Otoparkı'ndan başlayarak Pamukkale Güney Kapısı'nda sona erdi.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kapsamında Denizli'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Denizli Valiliği ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen programda, jandarma motorize ekipleri ve esnaf kuryeler kentte konvoy halinde tur attı.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kapsamında Denizli'de etkinlik düzenlendi. Denizli Valiliği ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde düzenlenen programda, jandarma motorize ekipleri ile esnaf kuryeler kent merkezinde konvoy oluşturarak tur attı. Seyir Tepesi Otopark Alanı'ndan başlayan konvoy, Denizli'nin farklı noktalarından geçerek Pamukkale Güney Kapısı'nda son buldu. Program kapsamında Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran, jandarma teşkilatına katkılarından dolayı ödül takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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