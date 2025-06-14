Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı
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Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı etkileyici görüntülerle fedakarlıklarını ve kararlılıklarını sergiledi. Zorlu coğrafyada görev yapan ekiplerin anları izleyenlerin beğenisini topladı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan görüntüler büyük beğeni topladı.

Devlet arşivlerinde adına ilk kez 1839 yılında rastlanan ve 2016 yılında İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı, 186 yıldır milletin huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan görüntülerde, zorlu coğrafyada görev yapan ekiplerin kararlılığı ve fedakarlığı gözler önüne serildi.

Tendürek Dağı'ndan Karataş Çukuru'na, operasyonlardan devriyelere, gün doğumundan gün batımına, su altından su üstüne kadar birçok anın yansıtıldığı görüntülerde, "Her zaman ve her yerdeyiz" mesajı verildi.

Hazırlanan görüntü, izleyenlerin göğsünü kabartırken, Jandarma Teşkilatının disiplinli yapısı ve halkla iç içe görev anlayışı bir kez daha vurgulandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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