Jandarma Teğmen Ahmet Çetin, Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'na Atandı

Jandarma Teğmen Ahmet Çetin, Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'na Atandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Merkez Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Teğmen Ahmet Çetin, görevine başladı. Daha önce Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı görevini yürüten Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hızır Çelik'in boşalttığı koltuğa oturdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Merkez Jandarma Komutanlığı'na atanan Jandarma Teğmen Ahmet Çetin göreve başladı.

2018 yılından buyana Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı görevinde bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hızır Çelik'in Gaziantep Şahinbey ilçesine atanmasıyla boşalan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı görevine atanan Jandarma Teğmen Ahmet Çetin görevine başladı. 2018 yılında Jandarma Akademisinde eğitime başlayan ve 2023 yılında mezun olduktan sonra 1 yıl İzmir Yenifoça Komando Alayında Komando Takım Komutanlığı yapan Jandarma Teğmen Ahmet Çetin, 1 yıl Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığında Asayiş Kısım Amiri olarak görev yaptı. Çelik, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hızır Çelik'in Gaziantep'e atanmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına atandı. - ANTALYA

