Jandarma, Mihalıççık'ta Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, Mihalıççık'taki görme engelli 2 yaşlı vatandaşı ziyaret ederek, onların dileklerini dinledi ve yalnız olmadıklarını hatırlattı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Mihalıççık'taki biri görme engelli 2 yaşlı vatandaş ziyaret edildi.
Ziyaret esnasında yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sorunları ve dilekleri dinlenerek, onlara karşılaşılacak güçlüklere karşı yalnız olmadıkları ve jandarma tarafından her zaman destek sağlanacağı hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR