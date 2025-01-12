Jandarma, Kurtardığı Çocuğun Sünnet Törenini Unutmadı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri yaklaşık bir yıl önce düştüğü foseptik çukurundan kurtarılan çocuğu sünnet töreninde yalnız bırakmadı.

Köşk İlçesi Sarıçam Mahallesi'nde 12.02.2024 günü kayıp olan daha sonrasında Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 metrelik foseptik çukurunda bulunarak çıkarılan Aras isimli çocuğun sünnet töreninde ekipler çocuğu yalnız bırakmadı. Jandarma ekipleri tarafından Aras ve kardeşi ile ailelerine sağlık ve mutluluklar dilenerek çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN