Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı

Sakarya'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Erenler, Hendek ve Pamukova ilçelerinde yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 210 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 110 bin 740 adet dolu makaron, 244 kilogram kıyılmış tütün, 300 paket sigara, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet tütün kıyma makinesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı