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Jandarma İznik'te Bayram Denetimlerini Sıklaştırdı

Jandarma İznik'te Bayram Denetimlerini Sıklaştırdı
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İznik'te jandarma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince denetimleri artırarak sürücüleri bilgilendirip güvenli sürüş için uyardı.

İznik'te jandarma ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle beraber denetimleri de sıkılaştırdı. İlçeye tatil için veya günübirlik gelenler tek tek kontrol edildi.

Bursa'da, 9 günlük Ramazan Bayram tatiliyle birlikte jandarma ekipleri, Orhangazi İznik Otoyolu Boyalıca çıkışında trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri, güvenli sürüş kuralları hakkında sürücülere bilgilendirme yaparak, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Trafik kurallarına uyan ve herhangi bir ihlali bulunmayan sürücüye ise teşekkür edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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