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Jandarma, İlkokul Öğrencilerine Tanıtım Faaliyeti Gerçekleştirdi

Jandarma, İlkokul Öğrencilerine Tanıtım Faaliyeti Gerçekleştirdi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ilkokul öğrencilerine jandarmayı ve faaliyetlerini tanıttı. Öğrenciler, Aydın İncirliova Yedieylül İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli bilgilere ulaştı ve hediyeler aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul öğrencilerine jandarmayı ve yapılan faaliyetleri tanıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığı, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timi ve Trafik Timi, JAK Tim Komutanlığı' nın katılımıyla Aydın İncirliova Yedieylül İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı öncesi "Evinize Hoşgeldiniz" faaliyeti kapsamında öğrenciler Aydın İl Jandarma ve Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlanırken, öğrencilere, Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Faaliyet sonunda öğrencilere Türk Bayrağı ve Jandarma şapkası hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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