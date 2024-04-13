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Jandarma Ekipleri Bayram Denetimlerini Lokumlu ve Çikolatalı Yaptı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri bayram denetimlerini lokumlu ve çikolatalı yaptı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Emirdağ-Bolvadin karayolunda trafik denetimi yapıldı. Dron destekli yapılan denetimde jandarma ekipleri kural ihlallerini havadan gözetlerken, durdurdukları sürücüleri ise emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Denetim esnasında Bolvadin'de esnaflardan Hacı Mustafa Han Lokum İşletmesi sahibi ikramda bulunmaları için jandarma ekiplerine kilolarca lokum bıraktı. Jandarma ekipleri de uygulama noktasında durdurdukları sürücülerin evrak kontrollerini yaptıktan sonra lokum ve çikolata ikramında bulunarak bayram kutlaması gerçekleştirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik Han 3.Sayfa Güncel Haberler

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