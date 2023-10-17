Jandarma ekipleri 7 ayrı suçtan aranan 16 yıl 3 ay cezası bulunan şahsı kıskıvrak yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.K. sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.K. sahte kimlikle yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.K. isimli şüpheli, Kokukulupınar şok yol kontrol faaliyetinde başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilerek yakalanmıştır. M.Ş.K. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR