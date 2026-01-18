Haberler

Jandarma Genel Komutanlığı: "Gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir"

Jandarma Genel Komutanlığı: 'Gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir'
Güncelleme:
Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan duruşma sırasında, binaya alınmayan bir grup tarafından jandarma personeline mukavemet gösterildi. Jandarma, kanuni yetki çerçevesinde orantılı müdahalede bulundu ve olaylarla ilgili idari süreç başlatıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından, Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15 Ocak Perşembe jandarma ile binaya alınmayan bir grup arasında çıkan olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no'lu duruşma salonunda 15 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir. Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin, söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

