Jandarma'dan Dolandırıcılık Uyarısı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesi Tozman Köyü'nde vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Ekipler, evde değerli ziynet eşyası bulundurulmaması ve kendini 'hakim, savcı, polis, jandarma ve banka personeli' olarak tanıtıp para isteyen kişilere karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması yönünde uyarılarda bulundu. Köy kahvesine uyarıcı ve tanıtıcı afişler asıldı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Bilecik'in İnhisar İlçesi Tozman Köyü'nde bulunan kahvede jandarma ekiplerince vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verildi. Ekipler vatandaşlara evde değerli ziynet eşyası bulundurmamaları konusunda uyarılar yaptı. Ayrıca ekipler kendisini 'Hakim, savcı, polis, jandarma ve banka personeli' olarak tanıtan ve spara isteyen kişilere karşı 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarında yönünde uyarılarda bulundu.
Köy kahvesine bu konular hakkında uyarıcı ve tanıtıcı afiş asıldı.