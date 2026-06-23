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Diyarbakır'da 17 yıllık kayıp dosyasından töre cinayeti çıktı: Kayınpeder tutuklandı

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Diyarbakır'da 2009'dan beri kayıp olarak aranan iki kişinin, töre sebebiyle öldürüldüğü Jandarma Dedektifleri tarafından ortaya çıkarıldı. 10 şüpheli yakalandı, kayınpeder tutuklandı.

Jandarma Dedektifleri, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan iki vatandaşın 'töre' sebebiyle öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından itibaren kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin akıbetinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Uzun yıllar boyunca 'kayıp şahıs' olarak kalan dosya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Yapılan kapsamlı soruşturmada, kayıp olarak aranan iki vatandaşın; maktullerden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Özel çalışma grubu oluşturuldu

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Asayiş Şube Müdürlüğü-JASAT, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube müdürlükleri personelinin katılımıyla bir 'Özel Çalışma Grubu' oluşturuldu. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü.

4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri netleştirilen 10 şüpheliye yönelik, geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçeleri, Mardin'in Derik ilçesi, Şırnak Merkez ve Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon neticesinde; 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayeti, kayınpederin töre sebebiyle işlediği belirlendi

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan, maktul Ceylan Aktepe'nin kayınpederi olduğu belirlenen Ö.A., 'Töre Saiki ile Öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 9 şüpheli hakkında ise mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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