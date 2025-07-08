Jandarma'dan Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Projesi

Jandarma'dan Kadına Şiddete Karşı Farkındalık Projesi
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Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı'nda Jandarma ekipleri, 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla KADES projesi dahilinde farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Botla baraja açılan ekipler, afişlerle kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nda Jandarma ekipleri anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi ile Aile Kadın Çocuk Kısım Amirliği tarafından Çekerek Süreyya Bey Barajı'nda gerçekleştirilen faaliyette, 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla yürütülen KADES (Kadın Destek Uygulaması) projesi kapsamında farkındalık çalışmaları yapıldı. Botla baraja açılan ekipler afiş açarak konuya dikkat çekti.

Ayrıca bölgede faaliyet gösteren balık çiftliklerinde çalışan vatandaşlara proje hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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