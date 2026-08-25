Afyonkarahisar'da Jandarmadan Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon: 28 Gözaltı, 15 Tutuklama

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre,

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli tuşlardan aranan 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 15'i işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı