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Jandarma Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi

Jandarma Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu Düzenledi
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir şahsın üst aramasında 0.6 gram metamfetamin, 101 gram esrar ve 8.10 gram kokain ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurarak üst aramasını yaptıkları bir şahsı yanındaki zehir dolu poşetle yakaladı.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dereköy köyü yolunda devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan ekipler şüphelinin elinde bulunan poşette 1 adet sigara jelatini içerisinde 0.6 gram metamfetamin, 101 gram esrar ve 8,10 gram kokain ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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