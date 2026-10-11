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Jandarma 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi, 59 şüpheli yakalandı

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Jandarma, MASAK ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda hesaplarında 7 milyar lira hareketlilik bulunan 59 şüpheli yakalandı, 110 milyon liralık mal varlığına tedbir konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından Osmaniye merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 110 milyon lira değerindeki mal varlığına ise el konuldu.

Osmaniye merkezli 8 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7 milyar lira para hareketliliği bulunan 59 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait toplam değeri 110 milyon lira olan 11 taşınmaz ile 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığımızı, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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