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Jandarma 13 sosyal medya paylaşımına müdahalede bulundu

3. Sayfa Haberleri

Jandarma 13 sosyal medya paylaşımına müdahalede bulundu

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında, içeriği yağma, hırsızlık, yol kesme, yardım malzemelerinin yanlış yönlendirilmesi gibi infiale yol açabilecek ve hızlı müdahale gerektiren konular içeren 13 adet paylaşım ile ilgili...

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında, içeriği yağma, hırsızlık, yol kesme, yardım malzemelerinin yanlış yönlendirilmesi gibi infiale yol açabilecek ve hızlı müdahale gerektiren konular içeren 13 adet paylaşım ile ilgili müdahalede bulunulduğunu belirtti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden işlenen suçlara yönelik çalışmalara devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada, "Çalışmalar çerçevesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak sosyal medya platformlarında ve açık kaynaklarda herkese açık olarak paylaşım yapan 2 bin 786 hesap üzerinde çalışma yapılmış, suç içerikli olabileceği değerlendirilen 116 adet paylaşım tespit edilmiş, kimlik tespiti yapılan 18 adet hesap ile ilgili tanzim edilen raporlar ilgili birimlere gönderilmiştir. Sosyal medya platformlarında, içeriği yağma, hırsızlık, yol kesme, yardım malzemelerinin yanlış yönlendirilmesi gibi infiale yol açabilecek ve hızlı müdahale gerektiren konular içeren 13 adet paylaşım ile ilgili tespitlere müdahalede bulunulmuştur" denildi.

Depremle ilgili 5651 sayılı Kanun çerçevesinde dolandırıcılık maksadı taşıyan 28 internet sitesinin, erişimin engellemesi maksadıyla BTK USOM'a bildirildiği belirtildi. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Siirt 3. Sayfa Haberler

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