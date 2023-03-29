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Jakuzide dinlenirken, dağ aslanının saldırısına uğradı

3. Sayfa Haberleri

Jakuzide dinlenirken, dağ aslanının saldırısına uğradı

ABD'nin Colorado eyaletinde kiraladığı evdeki jakuzide dinlenen kişi dağ aslanının saldırısına uğradı.

ABD'nin Colorado eyaletinde kiraladığı evdeki jakuzide dinlenen kişi dağ aslanının saldırısına uğradı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Nathrop kasabasında bir kişi karısıyla kiraladığı evde jakuzide dinlendiği sırada, dağ aslanının saldırısına uğradı. Yaban hayatı yetkilileri, şahsın jakuzideyken bir şeyin kafasını tuttuğunu hissettiğini ve aslanı gören çiftin hayvana su sıçrattığını söyledi. Daha sonra el feneriyle hayvana ışık tutan çift, kurtulmayı başardı. Bölgedeki vahşi yaşam yöneticisi Sean Shepherd, yaraların hafif olmasına rağmen olayı ciddiye aldıklarını söyleyerek, "Çift gürültü yaparak ve aslanın üzerine ışık tutarak doğru olanı yaptı" dedi.

Yaşanan saldırı, 1990'dan bu yana bölgede yaşanan 24. dağ aslanı saldırısı olarak kaydedildi. - COLORADO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Colorado 3. Sayfa Haberler

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