Haberler

JAK'tan öğrencilere "Deprem farkındalık eğitimi"

JAK'tan öğrencilere 'Deprem farkındalık eğitimi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri kapsamında iki ayrı okulda bilgilendirme yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri kapsamında iki ayrı okulda bilgilendirme yaptı.

JAK Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilere JAK timlerinin görevleri anlatılırken aynı zamanda "Deprem farkındalık eğitimi" verildi. Eğitimlerde afet anında doğru davranış şekilleri, güvenli alanların belirlenmesi ve müdahale süreçlerine dair temel bilgiler paylaşıldı.

Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu ve Hamitler Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde jandarma ekipleri, öğrencilere afet bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.