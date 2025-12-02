JAK'tan öğrencilere "Deprem farkındalık eğitimi"
Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri kapsamında iki ayrı okulda bilgilendirme yaptı.
JAK Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, öğrencilere JAK timlerinin görevleri anlatılırken aynı zamanda "Deprem farkındalık eğitimi" verildi. Eğitimlerde afet anında doğru davranış şekilleri, güvenli alanların belirlenmesi ve müdahale süreçlerine dair temel bilgiler paylaşıldı.
Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu ve Hamitler Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde jandarma ekipleri, öğrencilere afet bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - BURSA