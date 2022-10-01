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İzolasyon çalışması yapılan çatıda yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

İzolasyon çalışması yapılan çatıda yangın çıktı

Kocaeli'de izolasyon çalışması yapılan apartman çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'de izolasyon çalışması yapılan apartman çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 904. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 4 katlı apartmanda gerçekleştirilen izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada dumandan etkilenen herhangi birinin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yangını söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler

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