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İznik'te 'Önüne bak' tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi

İznik'te 'Önüne bak' tartışmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemi
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü ile yaya arasında 'Önüne bak' sözleriyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü M.A., kalabalık bir grubun saldırısına uğrayarak yaralandı. Olay sonrası 6 şüpheli tutuklanırken, bölgede polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir sürücü ile yaya arasında çıkan "Önüne bak" tartışmasının ardından bölgede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay, Atatürk Caddesi Yenişehir Kapı mevkiinde meydana geldi. 34 BP 3848 plakalı aracıyla U dönüşü yapmak isteyen M.A., o sırada yoldan geçen bir kişinin 'Önüne bak' diyerek tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, tepki gösteren şahıs ile yanındaki arkadaşları sürücüye saldırdı. Kalabalık grubun tekme ve yumruklarına maruz kalan M.A., aldığı darbeler sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kimlikleri kısa sürede belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik ilçesinde gerginliğin devam etmesi üzerine Bursa İl Emniyet Müdürülüğüne bağlı Polis Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Narkotik ve İznik İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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