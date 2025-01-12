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İznik'te Kablolara Dolaşan Kedi Kurtarıldı

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Bursa'nın İznik ilçesinde duyarlı vatandaşların çabasıyla elektrik kablolarına dolanan bir kedi kurtarıldı. Olay, gece saatlerinde gerçekleştirilen başarılı bir müdahale ile sonuçlandı. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu görüldü.

İznik'te kablolara dolanan kedi kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde kablolara dolanan bir kedi, duyarlı vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Olay, saat 01.30 sularında Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi.

Gece saatlerinde yoldan geçen Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, bir kedinin elektrik kablolarına dolandığını fark etti. Durumu fark eden ikili, hemen harekete geçerek kediyi zarar görmeden kurtarmayı başardı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kedinin kurtarıldıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Savaş Ocak ve Özkan Yılmaz, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı. Olay, çevrede yaşayanların takdirini topladı.

İznik'te hayvan dostlarının bu tür örnek davranışları, ilçede hayvan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

İznik'te Kablolara Dolaşan Kedi Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZDEMİR YİĞİT - 3.Sayfa
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