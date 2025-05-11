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İznik'te Emekli Öğretmen Asılı Halde Ölü Bulundu

İznik'te Emekli Öğretmen Asılı Halde Ölü Bulundu
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Bursa'nın İznik ilçesinde, evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Sami Girgin, yapılan aramalar sonucunda zeytinliklerde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde dün evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, asılı halde ölü olarak bulundu.

İznik ilçesinde dün saat 10.00'da evden ayrılan Sami Girgin (76) bir daha eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Boyalıca Badaş mevkiinde arabalara otostop çektiği tezpit edilen Girgin için vatandaşlardan da yardım istendi. Yapılan aramalarda ekipler, Girgin'i zeytinliklerin içinde asılı halde buldu. Yapılan incelemenin ardından Girgin'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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