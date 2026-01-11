Haberler

Bursa'da 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde, 17 yıl 29 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.P., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde hakkında 17 yıl 29 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT timlerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlü ve tutuklunun kaçması ile hırsızlık suçlarından aranma kaydı bulunan E.P. (21), İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahsın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 17 yıl 29 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURSA

