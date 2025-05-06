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İznik Gölü'nde İkinci Top Mermisi Bulundu

İznik Gölü'nde İkinci Top Mermisi Bulundu
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Orhangazi sahilinde bulunan ikinci top mermisi bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz cumartesi günü de benzer bir keşif yapılmıştı.

İznik Gölü Orhangazi sahilinde geçtiğimiz cumartesi günü bulunan 1919 yılına ait Alman yapımı top mermisi bulunmasının ardından bugün yine aynı bölgede bir top mermisi daha bulundu. İskele bölgesinde suyun içinde bir vatandaş tarafından fark edilen top mermisi bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

İznik Gölü Orhangazi sahilinde bir top mermisi daha bulundu. Geçtiğimiz cumartesi günü İznik Gölü Orhangazi sahilindeki iskele bölgesinde oyun oynarken bir çocuk tarafından bulunan ve bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan top mermisinin ardından bugün yine aynı bölgede bir top mermisi daha bulundu.

Suyun içinde farkedildi

İznik Gölü Orhangazi sahilinde bir vatandaş tarafından fark edilen bomba nedeniyle polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iskele bölgesine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. 1909 yılı üretimi Alman malı olduğu belirlenen top mermisi için bomba imha uzmanı ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler top mermisini uzaktan fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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