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İznik Gölü’nde hayatını kaybeden öğretmen Yalova’da toprağa verildi

İznik Gölü’nde hayatını kaybeden öğretmen Yalova’da toprağa verildi
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İznik Gölü’nde cansız bedenine ulaşılan Yalova’da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan, memleketi Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İznik Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan, memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan İlhan Algınkaplan'dan dün yaklaşık 12 saat haber alınamaması üzerine Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. Deniz polisi tarafından sahilden yaklaşık 50 metre açıkta cansız bedeni bulunan Algınkaplan'ın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

İlhan Algınkaplan için Kılıç köyü camisinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Algınkaplan'ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Algınkaplan'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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