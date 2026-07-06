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İzne gelen uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

İzne gelen uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde izne gelen uzman çavuş Yalçın Çolak, motosikletiyle karşı yönden gelen otomobille çarpışarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine izne gelen uzman çavuş, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi Çaputluçam Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Çolak'ın (32) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çolak çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalçın Çolak'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) uzman çavuş olarak görev yaptığı ve bugün izinli olarak memleketine geldiği öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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