İzmit'te Tartışma Sonucu Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çıkan tartışma sonucu kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan Hüseyin Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Recep A. polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Recep A. ile eniştesi Hüseyin Yaşar, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Recep A., tabancasıyla Hüseyin Yaşar'a ateş etti. Yaşar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Recep A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar'a ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin Yaşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri ev içinde ve sokakta inceleme yaptı. Olay yerinden kaçan Recep A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.