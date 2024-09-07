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İzmit'te silahlı tartışmada bir kişi hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı tartışmada ağır yaralanan ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark mevkiinde bulunan bir kafede meydana geldi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı tartışmada ağır yaralanan ağabey, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sekapark mevkiinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Akın ve Ahmet Akın, silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Burada tedavi altına alınan Hasan Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan ağabey Ahmet Akın ise bugün hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek incelemelerini sürdürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar kocaeli 3-sayfa Güncel Kozluk

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