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İzmit'te sera yangını: 800 saman balyası küle döndü

İzmit'te sera yangını: 800 saman balyası küle döndü
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir serada çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 800 saman balyası yanarken, 16 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde serada çıkan bitişikteki ahıra sıçramadan kontrol altına alınan yangında 800 saman balyası küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı bir serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının seranın bitişiğindeki ahıra sıçrama ihtimali üzerine bölgede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle ahırdaki 16 büyükbaş hayvan, alevler binaya sirayet etmeden tahliye edilerek güvenli alana alındı.

Söndürme çalışmalarına destek vermesi amacıyla bölgeye iş makinesi de yönlendirildi. Yangın uzun uğraşlar sonucunda büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında seranın içindeki yaklaşık 800 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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