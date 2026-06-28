Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvana arkadan çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Bayraktar Köyü mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 34 BC 5343 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan K.G. yönetimindeki 07 BBR 701 plakalı Volkswagen marka panelvan araca arkadan çarpmış ve çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan S.Ö., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren S.Ö.'den acı haber geldi. Talihsiz sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı