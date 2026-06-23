Haberler

İzmit'te ağaçlık alanda yangın

İzmit'te ağaçlık alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Hatipköy Mahallesi mevkisinde bulunan geniş ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Dumanları gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye hızla çok sayıda itfaiye, orman, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin, yangını kontrol altına almak ve alevlerin daha geniş alana yayılmasını önlemek amacıyla başlattığı müdahale sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe Beko’da Khem Birch ve Devon Hall ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de 2 ayrılık! Yıldız isimlere 'Teşekkürler' denip veda edildi
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı: Size bir sürprizim var dedi

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı
Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor

3 milyonluk ülkede Trump öfkesi dinmiyor! Halk 23 gündür sokaklarda
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı