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İzmirli İş Kadını Rahşan Ertuğrul Trafik Kazasında Ölüme Neden Oldu, Tutuklandı

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul tutuklandı.

Kaza, 2 Mart günü Güzelbahçe ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren İzmirli iş kadını Rahşan Ertuğrul idaresindeki 35 ER 738 plakalı Range Rover marka lüks cip, oto yıkamacı Sadık Altıner idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altıner'in cenazesi daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan iş kadını Rahşan Ertuğrul, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güzelbahçe İzmir Tutuklama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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