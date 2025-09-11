Haberler

İzmir Torbalı Devlet Hastanesinde Yangın Çıktı

İzmir Torbalı Devlet Hastanesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Torbalı Devlet Hastanesi'nin 5. katındaki yemekhane deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

İzmir Torbalı Devlet Hastanesinin 5. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın, sabah saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi Ekoten Caddesi'nde bulunan Torbalı Devlet Hastanesinde meydana geldi. Hastanenin 5. katında yer alan yemekhane deposunda dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, durumu hastane yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, büyümeden yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hastalar tedbir amacıyla hastanenin diğer bölümlerine tahliye edildi. Yanan kısımlarda soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Furkan Kızılay'ın yeni mesleği şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Yeni mesleği şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ülke ayakta! Trump'ın prensi konuşma yaparken vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.