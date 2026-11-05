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İzmir Torbalı'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir Torbalı'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarmanın 31 Ekim ve 2 Kasım'da düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında toplam 4 şüpheli tutuklandı. Aramalarda bin 158 uyuşturucu hap, bin 58 gram metamfetamin, 50 hap, 10 bin 810 TL ve hassas terazi ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile suç unsurları ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 31 Ekim günü Ayrancılar Mahallesi'ndeki iki farklı adrese adli arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bin 158 adet uyuşturucu nitelikli hap bulundu ve olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Ekipler 2 Kasım günü Kazım Karabekir Mahallesi'nde başka bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda ise bin 58 gram metamfetamin, 50 adet uyuşturucu nitelikli hap, 10 bin 810 Türk lirası nakit para ve bir adet hassas terazi ele geçirilirken, M.B., B.G. ve S.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki olaydaki toplam 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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