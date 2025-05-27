İzmir Torbalı'da Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın
İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde plastik sandalye imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Torbalı ilçesi Ayrancılar'da İnönü Mahallesi'nde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına İzmir ve Torbalı'dan itfaiye ekipleri yönlendirildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü sararken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa