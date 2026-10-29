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İzmir Torbalı'da fabrika konteynerinde 810 gram kubar esrar ele geçirildi

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İzmir Torbalı'da fabrika konteynerinde 810 gram kubar esrar ele geçirildi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın alanındaki konteynerde 27 Ekim'de yapılan aramada 810 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada faaliyet gösteren konteynerde yapılan aramada kubar esrar ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın alanındaki konteynerde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 27 Ekim günü arama gerçekleştirildi. Aramada 810 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., S.B. ve G.G. adlı şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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