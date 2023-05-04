Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir polisinden duygulandıran doğum günü sürprizi

3. Sayfa Haberleri

İzmir polisinden duygulandıran doğum günü sürprizi İzmir'de yaşayan ve polisleri çok seven Ümmü Gülsüm'e, polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İzmir polisinden duygulandıran doğum günü sürprizi

İZMİR - İzmir'de yaşayan ve polisleri çok seven Ümmü Gülsüm'e, polisler tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Kapıda polisleri gören Gülsüm, gözyaşlarına hakim olmadı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşayan bir kişinin İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan yeğeni Ümmü Gülsüm için 'Polisleri çok seviyor ve bugün doğum günü polislerimiz sürpriz yapabilir mi?' ricası üzerine harekete geçti. Ekipler, Gülsüm'ün oturduğu eve giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kapıda polisleri gören Gülsüm gözyaşlarına hakim olmadı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, Gülsüm polislerin getirdiği pastayı üfleyerek yeni yaşını kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa

Ümmü Gülsüm İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title