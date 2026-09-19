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İzmir Ödemiş'te otomobilin çarptığı motosikletli öldü, araç sürücüsü gözaltına alındı

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İzmir Ödemiş'te otomobilin çarptığı motosikletli öldü, araç sürücüsü gözaltına alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün akşam otomobilin yol kenarında bekleyen motosiklet sürücüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilin yol kenarında duraklayan motosiklete ve yanında bekleyen sürücüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 18.20 sıralarında Ödemiş-Salihli Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametine seyir halinde olan Hüseyin D. (41) idaresindeki 45 RD 337 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 35 ZOK 34 plakalı motosiklete ve o esnada motosikletin yanında bekleyen sürücü Rafet Atçı'ya (66) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Atçı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Atçı, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atçı'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Kaza sonrası yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Hüseyin D., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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