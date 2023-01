İzmir merkezli sahte engelli raporu operasyonunda 21 tutuklama

İZMİR - İzmir merkezli 18 ilde gerçekleşen ve joker hastalar kullanıp sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 51 şüpheliden 21'i tutuklandı. Şüphelilerden 22 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8'i de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. İzmir merkezli 18 ilde; aralarında organizatör, joker, hastane çalışanları, doktor, devlet memurları, aracı ve sahte rapor sahiplerinin de bulunduğu 380 şüphelinin yakalanmasına yönelik dev operasyon başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yürütülen operasyonda yeni detaylar ortaya çıkarken, gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan sağlıkçıların, hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden usulsüzlükler (sahte hastalık tanısı oluşturma, ilaç muafiyet raporu yazma) yapıldığı, veya rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin sokularak, 249 şahsa 25 bin - 80 bin TL arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı belirlendi. Ayrıca polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, olayla ilgili 380 şüphelinin 'Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon TL kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edildi. Operasyon çerçevesinde, aralarında, 32 organizatör, 13 joker, 1 doktor ve 6 devlet memuru olmak üzere toplam 35 hastane çalışanı, 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şüphelilerden hakkında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 51'i gözaltına alındı.

21 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden Ş.Ö., İ.Ö., U.Ö., M.A., A.S., H.G., D.Ö., K.T., Ö.K., A.E., Ç.K., E.Ç., G.İ., H.Ş., H.T., M.Y., N.T., N.C., N.B., R.Ü. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.T., M.K., M.A., T.K., A.A.İ., A.T., A.Ç., Ç.Ü., H.T., H.B.G., İ.M., İ.A., K.Ö.S., N.P., N.J., R.K., Ş.A., M.S., A.G., N.B., M.B. ve M.E. isimli 22 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla, Y.Ö., H.C., B.O., N.A., N.T., F.O., İ.L. ve S.S. ise ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.