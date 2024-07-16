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İzmir Menderes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterler, arazözler ve diğer ekipmanlarla yangına müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde çıkan orman yangını, bugün saat 15.57'de fark edildi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ile yangına müdahale etti.

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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