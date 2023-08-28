İzmir Körfezi'nde teknesi alabora olan amatör denizci böyle kurtarıldı İzmir Körfezi'nde teknesi alabora olan amatör denizcinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir Körfezi'nde teknesi alabora olan amatör denizci böyle kurtarıldı

İZMİR - İzmir Körfezi'nde teknesi alabora olan amatör denizcinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Karşıyaka ilçesi açıklarında meydana geldi. Lazer teknesiyle İzmir Körfezi'nde seyir halinde olan amatör denizciye ait tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Bu esnada İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. filosuna ait 'Gezi' adlı yolcu gemisinin kaptanı, durumu fark etmesi üzerine gemicilere haber verdi.

Amatör denizcinin kurtarılma anı kamerada

Amatör denizcinin yardımına koşan gemiciler, denize attıkları simit ile şahsı gemiye çıkardı. O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansırken, amatör denizcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.