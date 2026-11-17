Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 228 gram bonzai, bin 590 adet sentetik ecza ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Dün saat 21.10 sıralarında Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerce H.U. (50) ve M.A. (49) isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 228 gram bonzai, bin 590 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 905 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı