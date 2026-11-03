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İzmir Konak'ta öğrenciler palmiye ağacını ateşe verip alevler önünde gülerek video çekti

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İzmir Konak'ta öğrenciler palmiye ağacını ateşe verip alevler önünde gülerek video çekti Haber Videosunu İzle
İzmir Konak'ta öğrenciler palmiye ağacını ateşe verip alevler önünde gülerek video çekti
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İzmir Konak'taki Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kimliği belirsiz öğrenciler, okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verdi. Alevler önünde gülerek video çeken öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verip yanan alevlerin önünde gülerek video çekmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Konak ilçesinde yer alan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, pes dedirten bir olay meydana geldi. Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren kimliği belirsiz öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği açıkça görüldü.

Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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