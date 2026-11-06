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İzmir Konak'ta kamyonetin altında kalan 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

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İzmir Konak'ta kamyonetin altında kalan 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
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İzmir Konak'ta Fevzipaşa Bulvarı'nda saat 11.30 sıralarında kamyonetin altında kalan 60 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlenirken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun altında kalan 60 yaşındaki yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.B. yönetimindeki 34 AT 3906 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sürüklenen Sunar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sunar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü N.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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