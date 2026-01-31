Haberler

İzmir'de deniz kıyısında çocuk cesedi

İzmir'de deniz kıyısında çocuk cesedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesinde sahil şeridinde 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde sahil şeridinde 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait cansız beden bulundu.

Olay, Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıda hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, cesedin 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından, küçük çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş-Konyaspor maçı sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum

Maç sonunda olay tepki: Hakemden utanıyorum
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz
Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor

Yeni takımı Augsburg! İmza atmak üzere Almanya'ya gidiyor