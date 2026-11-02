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İzmir Karabağlar'da otomobilin teybinin arkasından 9,09 gram kokain çıktı

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İzmir Karabağlar'da otomobilin teybinin arkasından 9,09 gram kokain çıktı Haber Videosunu İzle
İzmir Karabağlar'da otomobilin teybinin arkasından 9,09 gram kokain çıktı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin durdurduğu otomobilin teyp arkasına gizlenmiş bölmede 9,09 gram kokain ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin TL nakit ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilin teyp arkasına gizlenmiş uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeşillik Caddesi üzerinde şüpheli görülen bir otomobili durdurdu. Sürücülüğünü M.Y.'nin (26) yaptığı belirlenen araç, detaylı inceleme yapılmak üzere durduruldu. Şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobil içerisinde hassas arama gerçekleştirdi. Yapılan ayrıntılı incelemelerde, aracın ön konsolunda yer alan teybin arka kısmına özel olarak yapılmış gizli bölme tespit edildi.

Özel bölmeden uyuşturucu ve para çıktı

Zulalanmış bölmeyi söken emniyet güçleri, satışa hazır halde meşe olarak tabir edilen 20 ayrı paket içerisine konulmuş toplam 9,09 gram kokain maddesi ele geçirdi. Aramaların devamında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 140 bin TL tutarındaki nakit paraya da el konuldu.

Operasyon sonrası araç sürücüsü M.Y., polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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