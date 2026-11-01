Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde 87 düzensiz göçmen, 3 kaçakçı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde 87 düzensiz göçmen, 3 kaçakçı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonlarında 87 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlarda 87 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 31 Ekim'de saat 00.10 sıralarında Urla ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla karada yapılan müşterek çalışmada 40 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Operasyonların devamında, aynı gün saat 02.35 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi'ye çocukluk arkadaşından yürek burkan veda

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti! 20 yıllık dostuna veda
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı

Amedspor'dan rakibine dev fark!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli’nde dehşet anları kamerada! Çarptığı otomobil takla attı, TIR durmadı

Tüneldeki dehşet kamerada! Otomobili önüne katıp yoluna devam etti
Deniz Seki, 3 ay sonra sahnelere döndü

3 ay sonra sahnelere döndü: Rabbim bana dur dedi durdum
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Nefise Karatay’ın başına gelmeyen kalmadı! Evinde kaza geçirdi

Survivor şampiyonunun talihsiz kazası! Duşakabin yüzüne patladı
Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun gözaltına alındı

Diriliş Postası yazarı gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlama
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!